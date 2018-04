O tanara din Romania a ajuns fara sa vrea pe pliantele Jandarmeriei, dupa un protest. Reactia ei - FOTO

Pliantul se numeşte “Jandarmeria alături de cetăţeni! Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice”,iar tânăra consideră că imaginea i-a fost folosită pentru a ilustra un comportament inadecvat la adunările publice.



Tânăra, Andreea Petruţ, a postat miercuri după-amiază un mesaj public pe pagina ei de socializare, prin care a anunţat că a fost ”şocată” să afle că o poză cu ea apare pe un astfel de pliant.



“Am fost şocată când un amic din Bistriţa mi-a trimis fotografiile cu flyer-ele cu poza mea distribuite prin oraş de Jandarmeria Bistriţa într-un pliant pentru “Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice”.

Nu-mi doresc ca imaginea mea să fie utilizată în campaniile jandarmeriei în contextul ilustrării faptelor antisociale. Nu mi se pare deloc în regulă ca un om cu o portavoce să devină un simbol al faptelor antisociale la adunările publice.

Toţi cei care mă cunoaşteţi şi m-aţi vazut protestând în ultimii ani ştiţi că nu am instigat niciodată la încălcarea legii, la violenţă şi nu am manifestat un comportament sau limbaj necorespunzător vis-a-vis de forţele de ordine. Am protestat mereu paşnic, singura diferenţa dintre mine şi alte zeci de mii de protestatari fiind că am avut o portavoce prin care încercam să anim oamenii şi să dau din energia mea mulţimii”, a scris Andreea Petruţ pe Facebook.