O tanara saudita, arestata pe aeroportul din Bangkok, s-a baricadat in camera unui hotel cerand sa se intalneasca cu reprezentanti ai Inaltului Comisariat al ONU - VIDEO

O tanara saudita, arestata pe aeroportul din Bangkok, s-a baricadat in camera unui hotel cerand sa se intalneasca cu reprezentanti ai Inaltului Comisariat al ONU. Aceasta a fost retinuta in timp ce incerca sa ajunga in Australia unde urma sa ceara azil politic. Ea sustine ca incearca sa scape de familia abuziva si se teme ca va fi ucisa daca autoritatile o vor deporta spre Arabia Saudita.