In plus mii de cladiri au ramas in bezna. Furtuna a adus si ploi puternice, care a provocat inundatii. Multi oameni s-au plans ca le-au fost avariate si locuintele si automobilele si ca practic au ramas pe drumuri.

Autoritatile insa le-au dat asigurari ca toti sinistratii vor primi ajutor. Din fericire nicio persoana nu a avut de suferit.