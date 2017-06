Spre norocul localnicilor, in calea tornadei erau doar cateva ferme. Nimeni nu a fost ranit, iar pagubele materiale sunt minore. Cateva constructii au ramas fara acoperis. Autoritatile au ramas insa in stare de alerta, pana cand pericolul a trecut. Asemenea fenomene sunt neobisnuite in aceasta regiune, iar localnicii nu s-au mai gandit la pericol si au iesit din case pentru a filma tornada.