O turista din Ierusalim a fost atacata cu un cutit, de un palestinian. Femeia a murit la spital, din cauza ranilor

Potrivit primelor informatii, turista britanica a fost atacata de catre un barbat palestinian in trenul plin cu crestini care sarbatoreau Vinerea Mare, transmite BBC News, potrivit News.ro.

”Tinem legatura cu autorititile dupa incidentul din Ierusalim”, a declarat un reprezentant al ministerului de Externe de la Londra.

Autoritatile israeliene au precizat ca atacul a avut loc intr-un tren de suprafata din apropierea primariei Ierusalimului. Televiziunile au transmis imagini cu podeaua vagonului acoperita de sange, in timp ce politistii il retineau pe presupusul atacator.

Victima este o tanara britanica in varsta de 25 de ani, desi nu este clar daca aceasta detine si cetatenie israeliana. Aceasta a fost transportata imediat la un centru medical din apropiere, unde medicii nu au putut decat sa constate decesul turistei din Marea Britanie.

Reprezentantii serviciului de securitate interna l-au identificat pe atacator drept un barbat palestinian in varsta de 57 de ani, care locuia in jumatatea estica a Ierusalimului. Atacatorul este numit Jamil Tamini, fiind cunoscut pentru probleme psihice si condamnat in 2011 pentru agresarea sexuala a propriei fiice.

”Acesta este unul dintre multele cazuri in care un palestinian sufera o problema personala... dar alege sa duca la capat un atac pentru a scapa de probleme”, se arata intr-un comunicat al Shin Bet.

De asemenea, atacatorul palestinian a incercat anterior sa se sinucida prin inghitirea unei lame de ras. Vinerea este o zi de tensiuni ridicate in Ierusalimul Vechi, unde zeci de mii de musulmani vin sa se roage la moscheea al-Aqsa.

In ultimii doi ani, un numar de 37 de cetateni israelieni si doi turisti americani si-au pierdut viata intr-un val de atacuri de strada comise de palestinieni in Israel si Cisiordania.

De asemenea, cel putin 242 de palestinieni au murit in aceasta perioada de violente sporadice din Israel.