O vacanta la schi s-a incheiat dramatic in Georgia. O instalatie de telescaun s-a defectat si a scapat de sub control. Turistii au fost aruncati de pe scaune: opt persoane, la spital - VIDEO

Tipete si momente de panica au fost la aceasta statiune de schi din Georgia. Instalatia de telescaun s-a defectat, iar oamenii s-au speriat teribil cand si-au dat seama ca merg cu spatele. Unii au sarit in zapada, in timp ce masinaria nu mai putea fi controlata de nimeni. Multi turisti insa au fost aruncati in stanga si in dreapta.

”Sari, Iulia, sari!”



Instalatia care transporta schiorii pe partie s-a defectat din senin, iar viteza cu care cobora practic s-a dublat. Opt oameni au fost raniti si au fost transportati la spital. Telescaunul a fost in cele din urma oprit, iar administratorii incearca sa afle ce s-a intamplat.