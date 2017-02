"O zi fara imigranti", tema unui protest fata de administratia Trump. Un master chef s-a alaturat si el miscarii

Au fost tot felul de evenimente - marsuri, greve, dar si restaurante si magazine inchise in semn de solidaritate.

In multe orase, imigrantii au luat parte la demonstratii pentru a-si afirma importanta in societate si rolul in economia Statelor Unite.

De pilda, numeroase magazine si restaurante din Atlanta, Detroit, Washington, Philadelphia ori Texas s-au alaturat acestui protest de amploare. Si au ramas inchise toata ziua in semn de solidaritate cu angajatii care provin din randul imigrantilor.

Barbat: "Vrem sa afle ca noi nu suntem infractori. Noi muncim aici. Si sprijinim tara noastra."

Si cateva restaurante detinute de un master chef celebru s-au alaturat protestului.

Barbat: "Si eu sunt imigrant, un mexican hispanic."

Chef Jose Andres spune ca se asteapta la pierderi de o suta de mii de dolari pentru ca a pus lacatul pe usa. Dar subliniaza insemnatatea actiunii - "O zi fara imigranti".

Barbat: "Avem oameni cu gene de imigranti care lucreaza pe terenuri de golf, poate unele detinute de domnul Trump insusi, in restaurante, la ferme."

Potrivit Statisticilor, in 2015, in restaurantele din Statele Unite lucrau 7,1 milioane de imigranti, cu doua milioane mai multi decat nativii americani. In 2014, aproximativ 1,1 milioane de lucratori din industria americana erau imigranti fara documente.