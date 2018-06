O zi la pescuit in largul coastelor Floridei a luat o turnura dramatica pentru sase turisti din Canada. Barca in care acestia se aflau a fost cuprinsa de flacari din cauza unei defectiuni la motor - VIDEO

O zi la pescuit in largul coastelor Floridei a luat o turnura dramatica pentru sase turisti din Canada. Barca in care acestia se aflau a fost cuprinsa de flacari din cauza unei defectiuni la motor. Oamenii au alertat Paza de Coasta cand au vazut fumul dens, insa valvataia s-a propagat mult prea rapid. Norocul lor a fost ca in zona se afla un alt vas de pescuit, iar cei de la bord i-au vazut si le-au sarit in ajutor.