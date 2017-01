Oamenii-cheie din echipa lui Donald Trump, in complet dezacord cu viziunile presedintelui ales. "Le-am zis sa fie ei insisi"

Dar, ca membrii propriei sale echipe, pe care i-a ales personal, sunt in dezacord flagrant cu planurile sale, e cu totul altceva. Audierea in Congres - a celor nominalizati de Trump pentru cele mai importante functii - a scos la iveala divergente majore.

Donald Trump: "Le-as fi putut da indicatii inainte de audieri: spuneti asta, faceti ailalta! Dar le-am zis sa fie ei insisi si sa declare exact ce gandesc. Sa nu se sinchiseasca de ce-as zice eu"

Este fara indoiala atitudinea corecta, ca sa nu zicem ca de la sine inteleasa. Dar putem presupune ca Donald Trump nu se astepta ca oamenii nominalizati chiar de el sa... traga in directia diametral opusa. Cel putin declarativ. Pe ici pe colo, prin partile esentiale, intentiile lor se bat cap in cap. Daca presedintele ales considera un atu faptul ca Vladimir Putin ar nutri o simpatie fata de el, ministrii sai il contrazic categoric.

Gen. James Mattis , nominalizat pentru sefia Pentagonului: Am asteptari foarte modeste cu privre la domeniile de cooperare cu Putin. Rex Tillerson, nominalizat pentru functia de Secretar de Stat: "Nu e de asteptat sa fim vreodata prieteni cu Putin.

In campanie, Trump s-a exprimat adesea impotriva Aliantei Nord-Atlantice. "NATO este o organizatie invechita. Are peste 60 de ani” spunea acesta.

Gen. James Mattis, nominalizat la sefia Pentagonului: "Eu consider NATO cea mai de succes alianta militara din istoria moderna, daca nu cumva dintotdeauna".

Torturarea suspectilor de terorism este un alt subiect de discordie. Donald Trump: As aproba recursul la simularea inecului la interogatorii, puteti fi siguri de asta. Senator Jeff Sessions. nominalizat ca procuror general: Este nepotrivit si ilegal recursul la simularea inecului ori alte forme de tortura.

Mike Pompeo, nominalizat pentru sefia CIA: "Categoric nu! Mai mult decat atat, nu pot concepe ca presedintele Trump mi-ar cere asa ceva". Cat despre una dintre cele mai mediatizate promisiuni de campanie ale lui Trump, zidul de la frontiera cu Mexicul

Donald Trump: Vom construi un zid nemaipomenit la granita ca sa curmam imigratia ilegala. Cel pe care doreste sa-l instaleze la conducerea securitatii interne are alta parere: Gen. John Kelly, nominalizat ca secretar al securitatii interne: O bariera fizica nu ar avea efectul scontat. E nevoie de o aparare multistratificata.

In aceeasi ordine de idei, este strigator la cer dezacordul lui Trump cu liderul majoritatii republicane din Camera Reprezentantilor in ceea ce priveste deportarea imigrantilor ilegali. Paul Ryan a fost interpelat de o tanara fara acte legale, care traieste in Statele Unite din copilarie.

Tanara: Credeti ca eu ar trebui sa fiu deportataa. Paul Ryan, presedintele republcian al Camerei Reprezentatilor: Nu. In primul rand, pot vedea ca iti iubesti fiica si esti o persoana cumsecade, cu un viitor grozav in fata. Si sper ca viitorul tau e aici, in America".