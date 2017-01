Oamenii-cheie din echipa lui Trump ataca Rusia. "Putin vrea sa rupa NATO" si "SUA trebuie sa fie pregatite sa infrunte Rusia"

'Cel mai important lucru este sa recunoastem realitatea despre ceea ce avem de gestionat in relatia cu presedinte Putin si sa recunoastem ca el incearca sa rupa Alianta Nord-Atlantica', a indicat James Mattis.

El a caracterizat Rusia drept un 'competitor strategic' al SUA si 'un adversar in domeniile cheie'. Prin urmare, SUA trebuie sa faca pasii necesari, atat privind descurajarea militara cat si in ceea ce priveste diplomatia si economia, a apreciat in continuare generalul Mattis, insistand ca SUA trebuie sa infrunte Rusia in unele chestiuni pentru a-si apara interesele.

Totusi, potrivit agentiei EFE, el nu a exprimat deocamdata la aceasta audiere o pozitie cu privire la sanctiunile adoptate impotriva Rusiei.

Cat despre modul in care SUA se vor raporta la NATO in timpul Administratiei presedintelui Trump, viitorul sef al Pentagonului a spus ca aceasta este probabil cea mai de succes alianta militara din istoria, iar SUA vor mentine cu NATO 'cea mai puternica relatie posibila'.

La audierea premergatoare numirii sale, generalul Mattis a enuntat principalele provocari ale SUA pe plan militar, acestea fiind gruparea Statul Islamic, razboiul din Afganistan, agresiunea Rusiei si actiunile Chinei in Marea Chinei de Sud.

Mike Pompeo, propus pentru sefia CIA: Raportul despre atacurile cibernetice ale Rusiei e credibil

Republicanul Mike Pompeo, propus pentru sefia CIA de catre presedintele ales al Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a afirmat ca accepta concluziile raportului cu privire la implicarea Rusiei in atacurile cibernetice impotriva Partidului Democrat in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, informeaza joi Reuters.

In cadrul audierii de confirmare din cadrul Senatului american, Pompeo a declarat ca el crede ca hackerii rusi au actionat la cererea liderilor de la Moscova.

Viitorul sef al CIA a mai spus ca nu este de acord cu metodele de tortura folosite in trecut de catre agentia de spionaj americana la interogatorii, mai ales cele care sunt respinse de manualele de procedura militara, si ca nu ar incepe un astfel de program nici daca presedintele ales i-ar cere acest lucru.

Mai mult, Pompeo a spus ca agentia este formata din profesionisti si ca a vazut angajati "care trec si prin foc", o afirmatie care il contrazice pe Trump, care a criticat agentia de mai multe ori. In opinia republicanului, CIA a fost influentata politic, contrazicandu-l astfel pe Michael Flynn, consilierul pentru probleme de securitate al lui Trump.

Publicatia americana Politico scrie ca miza audierii lui Pompeo este ca el sa dovedeasca faptul ca poate aduce pacea intre Trump si agentia de spionaj americana.

Pompeo, un congresman conservator care reprezinta statul Kansas, apare in fata Comisiei pentru Servicii din Senat la doar o zi dupa ce Trump a acuzat serviciile de informatii ca il trateaza in stil "nazist".

Spre deosebire de Trump, Pompeo este un critic acerb al Rusiei, a etichetat drept inacceptabila anexarea Crimeii si a sustinut sanctiunile economice impuse Moscovei. Mai mult, a fost unul dintre sustinatorii desfasurarii de trupe ale NATO pe flancul estic.