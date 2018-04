Oamenii de stiinta britanici nu pot dovedi ca agentul neurotoxic, folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, a fost facut in Rusia - VIDEO

Gary AITKENHEAD, DIRECTOR LABORATORUL DIN BAZA PORTON DOWN: “Am reusit sa stabilim ca este vorba de Noviciok, o substanta neurotoxica de tip militar. Nu am putut identifica sursa cu precizie, dar am furnizat date stiintifice Guvernului care, apoi, a pus cap la cap informatii din alte surse pentru a ajunge la concluziile la care a ajuns. Treaba noastra este sa identificam stiintific tipul substantei. Nu este treaba noastra sa stabilim de unde provine aceasta.”

Astfel, alte structuri a Guvernului Britanic au competenta de a stabili unde a fost fabricata substanta neurotoxica. Intre timp, ieri, Rusia a primit de la Organizatia Mondiala de Interzicere a Armelor Chimice raspunsurile la intrebarile pe care le-a adresat duminica referitor la cazul Skripal.

Nu se stie deocamdata ce informatii, presa rusa insa scrie ca institutia a raspuns clar la doar una din cele 13 de intrebari adresate. Aflat intr-o vizita oficiala la Ankara, presedintele Vladimir Putin a comentat declaratiile sefului laboratorului de la Porton Down.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: "Confrom datelor expertilor internationali, substanta putea fi fabricata in 20 de tari din lume. Suntem mirati de viteza cu care a fost raspandita aceasta campanie antiruseasca."

Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana atribuie Rusiei atacul cu un agent neurotoxic de la Salisbury in urma caruia Iulia si Serghei Skripali au ajuns in coma la spital. Tanara de 33 de ani se simte mai bine si s-a trezit, spun medicii britanici.

Tatal acesteia insa ramane in continuare in stare critica. Zeci de tari au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize. In replica, Moscova a facut la fel.

Novichok este un agent neurotoxic puternic, dezvoltat pentru prima data in secret in Uniunea Sovietica, in 1970. Unii experti au sugerat ca si alte tari ar fi putut dezvolta aceste substante chimice, cu scopul de a descoperi cum sa le combata. Altii spun ca neurotoxina ar fi fost sustrasa din laboratoarele rusesti, dupa destramarea Uniunii Sovietice.