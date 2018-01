Oamenii din toata lumea au intrat in noul an. La New York, Londra, Paris, Moscova, Berlin si Hong Kong show-urile de revelion au fost urmarite de milioane de petrecareti - VIDEO

“– Zece, noua, opt, sapte, sase, cinci, patru, trei, doi, unu! “

“La multi ani! “a fost pe buzele oamenilor din toata lumea, noaptea trecuta. Numaratoarea inversa a dat startul petrecerilor impresionante in zeci de tari, iar unele spectacole, de-a dreptul exceptionale, au fost urmarite cu sufletul la gura de milioane de persoane.

Britanicii, de exemplu, s-au bucurat sa auda, din nou, bataile Big Ben-ului, ce se afla acum in reparatie. Iar in capitala franceza, multimea s-a imbulzit in jurului Arcului de Triumf, pe care au fost proiectate desene uimitoare. Doar pe Champs Elysees, au fost mobilizati 2 mii de politisti, pentru a asigura ordinea publica.

“Este incredibil, minunat, perfect. Este putin frig, dar se merita. Va recomand.“

Cerul a explodat deasupra Berlinului, unde a fost mare sarbatoare. Focurile de artificii au adunat numerosi petrecareti si in Piata Rosie, de la Moscova, unde anul 2018 a fost intampinat cu o ora mai devreme decat la Chisinau. Rusii si-au dorit pace si liniste, in noul an.

"-Ca sa se termine toate conflictele cu Ucraina.- Si sa fie ridicate sanctiuniele. “

Noaptea de revelion, insa, nu a trecut fara incidente intr-un oras din Rusia, unde chiar in timpul petrecerii a luat foc bradul de Craciun. Acesta a ars in doar cateva minute. Oamenii insa au continuat sa sarbatoreasca.

"– Prieteni, nu panicati. Este important sa nu va apropiati de bradut. “

Incomparabil cu alte show-uri cu focuri de artificii a fost numit cel de la Hong Kong. A devenit o traditie ca locuitorii din New York, care pasesc printre ultimii in noul an, sa-si dea intalnire pe Time's Square. Aproape un milion de oameni s-au adunat in strada. Iar la Beijing, petrecerea a fost marcata cu dansuri traditionale si muzica.

Cei care s-au aflat in Dubai in noaptea dintre ani au avut parte de un show deosebit de lumini si proiectii cu lazer. Un record mondial s-a inregistrat in primele clipe ale lui 2018, pe o insula din Emiratele Arabe Unite, unde au avut loc cele mai grandioase focuri de artificii. Primii au intampinat anul 2018 oamenii din Aukland, Noua Zeelanda, locuitorii de pe cateva insule din Oceanul Pacific, dar si cei din Australia.