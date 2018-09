Oamenii pe care marijuana i-a facut miliardari, legal

Odată cu legalizarea consumului de cannabis în scopuri medicale sau recreative în mai multe ţări, există o preocupare din ce în ce mai mare a investitorilor să-şi stocheze banii în companiile producătoare.

În consecinţă, industria se află pe val de câteva luni. Cea mai notabilă creştere este aceea a companiei canadiene Tilray, ale cărei acţiuni au explodat pe bursă - cu o creştere de 13 ori a valorii, din iulie, de la listare.

Iar cei care au investit în astfel de companii stau acum pe un munte de bani, însă, dată fiid volatilitatea foarte mare a acţiunilor din această industrie, este posibil ca norocul lor să fie de scurtă durată, comentează Bloomberg.

Iată-i pe câţiva dintre ei:

Brendan Kennedy, Michael şi Christian Groh – investitori la Tilray Inc., valoarea participaţiei – 7,2 mld. dolari (2,4 mld. de fiecare, presupunând că au acelaşi număr de acţiuni). Cei trei au înfiinţat Privateer Holdings Inc. în mai 2010. Compania a investit, ulterior în firma canadiană Tilray Inc., ale cărei acţiuni au explodat pe bursă după listare.

Bruce Linton - Canopy Growth Corp., valoarea participaţiei 142,6 mil. dolari. Bruce Linton este directorul executive al Canopy Growth Corp., una dintre cele mai mari companii din lume care fabrică produse cu conţinut de cannabis. Are sediu într-o fostă fabric de ciocolată Hershey din Smith Falls, Ontario.

Terry Booth - Aurora Cannabis Inc., valoarea participaţiei 95,1 mil. dolari. Director executiv al companiei, Boot obişnuia să vândă marijuana încă din liceu. La începutul anului, compania sa a dat lovitura prin preluarea peoducatorului de cannabis medicinal CanniMed Therapeutics, în urma unei tranzacţii de 1,23 mld. dolari canadieni.

John Cervini, Aphria Inc. – valoarea participaţiei 144 mil. dolari. Cervini a fondat Aphria în Onatio, după ce a părăsit afacerea cu sere de tomate şi ardei a familiei sale. Împreună cu prietenul sau Cole Cacciavillani a început să cultive marijuana, Aphria fiind una dintre primele companii producătoare de marijuana care s-a listat bursă.

Dacă în anii trecuţi, marijuana era interzisă în majoritatea ţărilor de pe Glob, în ultima perioadă, ca urmare a cercetărilor în domeniul medical, care arată că planta are efecte benefice în cazul unor boli, multe state au legalizat sau iau în considerare să legalizeze consumul de cannabis în scopuri medicale sau recreative.

Coca-Cola a anunţat în urmă cu două zile că ia în cacul posibilitatea de a intra pe piaţa băuturilor care conţin cannabis. Compania precizează că “urmăreşte îndeaproape” dezvoltarea canabidiolului (CBD), o substanţă din cânepă, care nu are efect de drog şi pe care ar putea-o folosi în băuturile sale.

Bloomberg a scris că gigantul Coca-Cola negociază cu Aurora Cannabis, o companie canadiană care produse cannabis. Şi Aurora şi-a exprimat interesul pentru dezvoltarea bauturilor cu cannabis, însă niciuna dintre cele două companii nu a comentat în privinţa unei viitoare tranzacţii.

Constellation Brands, producătorul berii Corona, al votcii Svedka şi al tequilei Casa Noble, a anunţat luna trecută că investeşte 4 miliarde de dolari în compania canadiană de cannabis Canopy Growth.

Lagunitas, un producător de bere artizanală deţinut de Heineken, are deja o băutură care conţine THC, un alt ingredient din marijuana, care are uşoare efecte halucinogene.

Atât cannabisul, cât şi CBD sunt interzise în Statele Unite de legea federală, dar o serie de state au legalizat marijuana. Interdicţiile în ceea ce priveşte CBD nu sunt însă atât de stricte, drept dovadă podusele care conţin această substanţă sunt între cele mai vândute pe Amazon.

Canada, pe de altă parte, este în plin proces de legalizare a consumului de marijuana în scop recreativ.