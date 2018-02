Soarece filmat intr-un supermarket din Romania, plimbandu-se printre carne: ”Va musca, nu puneti mana” - VIDEO

Rozătorul se plimba prin frigiderul cu carne, iar o vânzătoare a încercat să-l prindă.

“Vă ia de mână, doamnă! Vă muşcă, nu puneţi mâna pe el!”, îi spune clientul.

Vânzătoarea cheamă o colegă în ajutor, dar animalul se face repede nevăzut.

Compania a reacţionat şi a transmis că a retras imediat toate produsele din vitrină pentru distrugere, fiind restabilite condiţiile igienico-sanitare, relatează ziarulprofit.ro.

„Ca urmare a situaţiei care a avut loc în magazinul din Curtea de Argeş, compania Kaufland România vine cu următoarele precizări:

Ne cerem scuze clienţilor pentru incidentul regretabil din Curtea de Argeş. Am retras imediat toate produsele din vitrină pentru distrugere, am restabilit condiţiile igienico-sanitare necesare desfăşurării activităţii şi, în acelaşi timp, am solicitat o intervenţie urgentă a firmei cu care colaborăm pentru deratizare. Precizăm că lunar au loc proceduri pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în toate magazinele noastre, derulate prin intermediul unor companii specializate. Ultima intervenţie de acest tip a avut loc în urmă cu numai 5 zile în magazinul din Curtea de Argeş şi nu au fost găsite deficienţe.





Vă asigurăm că tratăm cu maximă seriozitate incidentul şi, suplimentar, pentru a ne asigura prin toate mijloacele că cele mai înalte standarde igienico-sanitare sunt respectate, vom relua şcolarizarea angajaţilor din acel magazin.”