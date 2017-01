Obama, discurs de adio in fata a 18000 de oameni, la Chicago: "A fost o onoare sa fiu in serviciul vostru. Nu ma opresc aici"

"In aceasta seara e randul meu sa adresez multumiri", a spus Obama intr-un mesaj adresat atat celor care au fost pe aceeasi lungime de unda cu el, cat si celor care i-au criticat politicile.

"In fiecare zi am invatat de la voi. Am devenit un presedinte mai bun si un om mai bun datorita voua", a afirmat presedintele in exercitiu, subliniind ca, in continuare, crede in puterea oamenilor obisnuiti de a provoca schimbari.

Presedintele a facut o trecere in revista a unora dintre principalele realizari din cele doua mandate ale sale. S-a referit la imbunatatirea climatului economic, la scaderea somajului, dar si la legalizarea mariajelor homosexuale, refacerea relatiilor diplomatice cu Cuba, acordul nuclear cu Iranul, realizari care, a spus el, nu pareau posibile in 2009, la inceputul mandatului sau.

Succesorul sau, Donald Trump, care va prelua mandatul prezidential la data de 20 ianuarie, nu si-a ascuns intentia de a revoca multe dintre politicile administratiei Obama, iar publicul a huiduit cand presedintele in exercitiu s-a referit la transferul de putere, potrivit DPA.

Despre tranzitia dintre administratia sa si cea a republicanului, Obama a afirmat ca este una pasnica si le-a cerut americanilor sa fie solidari si sa faca fata impreuna provocarilor. "E datoria noastra sa ne asiguram ca ne ridicam la inaltimea numeroaselor provocari cu care inca ne confruntam", le-a spus Barack Obama miilor de sustinatori.

Facand trimitere la intentia lui Trump de a revoca reforma sistemului de sanatate realizata de administratia Obama, presedintele aspus: "Daca pune la punct un proiect despre care poate demonstra ca e superior imbunatatirilor facute de noi sistemului de sanatate publica, un proiect de care pot beneficia mai multi oameni si care presupune costuri mai mici, il voi sustine public".

Obama a spus ca America este acum mai puternica decat acum opt ani, ca are un potential urias, "dar acest potential se va concretiza doar daca democratia noastra functioneaza, daca politicile noastre ii reflecta pe cetatenii nostri, daca noi toti, indiferent de afilierea politica, readucem spiritul scopului comun de care avem acum o atat de mare nevoie".

Fara a-l critica direct pe succesorul sau, Barack Obama a facut un apel la cetateni, cerandu-le sa se implice mai mult in viata publica. "Daca sunteti dezamagiti de alesi, apucati-va sa strangeti semnaturi si candidati voi insiva. Iesiti la rampa. Incercati. Perseverati".

Detaliind provocarile cu care se confrunta America, Obama s-a referit la diviziunile rasiale, economice si politice, pe care le-a descris drept amenintari la adresa democratiei. "Inimile noastre trebuie sa se schimbe. Nu intelegi cu adevarat o persoana pana nu privesti lucrurile din perspectiva sa, pana nu te pui in pielea sa", a spus primul presedinte afro-american al SUA, facand trimitere la personajul Atticus Finch din romanul "Sa ucizi o pasare cantatoare".

Obama a lansat si un avertisment privind polarizarea politica, in contextul in care tot mai multi americani se izoleaza alaturi de cei care le impartasesc opiniile politice si exclud din start orice informatie care nu le confirma parerile deja formate.

La finalul discursului, Barack Obama a vorbit, emotionat, despre rolul pe care Prima Doamna, Michelle Obama, si fiicele lor, Malia si Sasha, l-au avut in cei opt ani petrecuti la Casa Alba. "Michelle, in ultimii 25 de an mi-ai fost nu doar sotie si mama a copiilor mei, ci si cea mai buna prietena. Ai preluat un rol pe care nu l-ai cerut si l-ai personalizat cu gratie, hotarare, stil si buna dispozitie. Ai transformat Casa Alba intr-un loc deschis tuturor. Iar noua generatie va ridica stacheta mai sus pentru ca te-a avut pe tine drept model. Ma faci sa fiu mandru. Faci tara sa fie mandra de tine. Malia si Sasha, (...) dintre toate lucrurile pe care le-am realizat la viata mea, cel mai mandru sunt de faptul ca sunt tatal vostru".

Obama le-a multumit si vicepresedintelui Joe Biden si sotiei lui, Jill, despre care a spus ca fac deja parte din familie. Presedintele in exercitiu si-a incheiat discursul facand trimitere la sloganul sau de campanie.

"A fost o onoare sa fiu in serviciul vostru. Nu ma voi opri aici. Voi continua. Voi ramane alaturi de voi, in calitate de cetatean, tot restul vietii mele. Acum insa, fie ca sunteti tineri, fie ca aveti sufletele tinere,va mai cer un lucru, in calitate de presedinte al vostru - acelasi lucru pe care vi l-am cerut cand v-am rugat sa aveti incredere in mine, acum opt ani. Va cer sa credeti. Nu in capacitatea mea de a aduce schimbarea, ci in a voastra. (...) Da, putem. Da, am reusit. Da, putem" a spus Barack Obama.