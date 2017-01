Obama, la ultima conferinta de presa ca presedinte: "E in interesul intregii lumi sa avem o relatie constructiva cu Rusia"

In plus, Obama a declarat cA este in interesul Statelor Unite si a lumii intregi ca America sa aiba o relatie constructiva cu Rusia, un lucru pe care deseori Donald Trump l-a mentionat in declaratiile sale.

Barack Obama: "Cu privire la problemele nucleare, noi am negociat tratatul START 2 si am redus considerabil stocurile nucleare, atat Statele Unite, cat si Rusia. Eram pregatit sa merg mai departe de atat si i-am spus asta si lui Vladimir Putin. Insa, ei nu au dorit sa negocieze. Daca presedintele ales, Donald Trump, este deschis sa reia cu seriozitate aceste discutii, cred ca exista destule posibilitati ca ambele tari sa reduca stocurile nucleare. "

Intrebat despre dorinta lui Donald Trump de a reincalzi relatiile glaciale intre Casa Alba si Kremlin, Obama s-a abtinut sa il critice direct pe succesorul sau republican, dar a tinut sa puncteze un lucru. "Cred ca este in interesul Americii si al lumii de a avea o relatie constructiva cu Rusia", a insistat el, subliniind ca aceasta viziune s-a lovit de o "escaladare a discursului anti-american" din momentul in care Vladimir Putin a revenit la Kremlin, in 2012, conducand la o relatie Washington-Moscova mai "antagonista" si "dificila"

Barack Obama, despre presedintia lui Trump: “Sunt profund convins ca va merge”

Presedintele SUA, Barack Obama, a afirmat miercuri, cu doua zile inainte de parasirea functiei dupa doua mandate, ca va fi discret, pentru a-l lasa pe Donald Trump sa guverneze, dar a subliniat ca se va exprima public daca "valorile fundamentale" ale Americii - imigratia, libertatea presei, dreptul de vot - ar fi in pericol, transmite AFP.

"Sunt profund convins ca va merge", a declarat presedintele american, 55 de ani, in cadrul ultimei sale conferinte de presa la Casa Alba. "Nu este doar Obama-calmul. Este ceea ce cred cu adevarat", a adaugat el, evocand intrebarile recurente ale jurnalistilor care doresc sa afle care este adevarata sa stare de spirit cu privire la presedintia lui Trump.

Foarte in largul sau in apararea propriului bilant, presedintele Obama a trasat o linie intre jocul politic normal, in care el nu intentioneaza sa se amestece, si chestiunile care ating functionarea chiar a democratiei, lansand in fapt un avertisment succesorului sau, dupa cum noteaza AFP.

"Includ in aceasta categorie discriminarea sistematica, barierele de vot, tentativele ce vizeaza aducerea la tacere a vocilor discordante sau a presei, ori ideea de a expulza copiii care au crescut aici si care sunt, din toate privintele, copii americani", a spus Barack Obama.

Actualul presedinte american paraseste puterea cu o cota de popularitate apropiata de cea de care beneficia la sosirea sa in 2009.

Potrivit ultimului sondaj, realizat de CNN/ORC si difuzat miercuri, 60% dintre americani aproba prestatia sa. Barack Obama figureaza in topul presedintilor la final de mandat, in spatele lui Bill Clinton (66%, in ianuarie 2001) si Ronald Reagan (64%, in ianuarie 1989), mentioneaza agentia France Presse.

Obama s-a referit si la viata personala de dupa cei opt ani petrecuti in "bula" de la Casa Alba.

"Vreau sa scriu, sa fiu un pic linistit, sa petrec timp cu fetele mele", a marturisit presedintele democrat, care va pleca in vacanta cu familia in California dupa terminarea ceremoniei de investitura a noului presedinte.

Barack Obama a aparat de asemenea bilantul celor doua mandate ale sale si in particular decizia anuntata marti de a comuta pedeapsa lui Chelsea Manning, condamnata la 35 de ani inchisoare pentru a fi transmis documente confidentiale site-ului WikiLeaks.

"Nu am nicio problema in a spune ca justitia a fost facuta", a declarat presedintele SUA. Chelsea Manning a suportat "o pedeapsa dura cu inchisoarea, (...) ea a fost judecata, (...) ea si-a recunoscut responsabilitatea pentru fapta, pedeapsa primita era foarte disproportionata", a adaugat el, amintind ca a comutat, si nu anulat, respectiva pedeapsa.

Transsexuala din armata Chelsea Manning, care se numea Bradley Manning la momentul faptelor imputate, va fi eliberata pe 17 mai. Ea fusese condamnata in august 2013 pentru a fi transmis peste 700.000 de documente confidentiale site-ului WikiLeaks.