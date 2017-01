Obama va pleca vineri, la 10:30, de la Casa Alba, iar Trump se va instala 6 ore mai tarziu. Operatiunea, un "haos organizat"

Barack Obama isi va lua ramas bun de la Casa Alba vineri dimineata, la ora 10:30.

Barack Obama: "Iti muta toate lucrurile intr-o singura zi. Locuiesti acolo si dintr-o data se termina totul. Nu ne vor pune, insa, lucrurile in gradina Casei Albe, ci le vor impacheta."

Obama si Trump se vor mai intalni o data inainte de ceremonia de investire. Apoi, cei o suta de angajati vor incepe procesul de mutare.

Oficial: "Este un fel de haos organizat. Avem un camion parcat in peluza de sud, care apartine presedintelui Obama si familiei acestuia si un alt camion in partea de nord a Casei Albe, care apartine noului presedinte."

Au la dispozitie doar sase ore pentru a transforma cele 132 de camere ale Casei Albe. De la schimbarea mobilei pana la pregatirea salii in care se va lua cina, toate se fac contracronometru. In plus, Biroul Oval va fi curatat, peretii vor fi vopsiti si ultimele inovatii din domeniul tehnologiei vor fi instalate acolo.

De obice, sotia presedintelui redecoreaza camerele dupa instalare. In cazul familiei Obama, angajatii au avut parte de o provocare.

Oficial: "Ei aveau doua fete mici si isi doreau camere decorate in stilul lor. Putem schimba orice la etajele doi si trei, care sunt private si destinate familiei presedintelui."

Trump insa nu a avut pana acum cerinte speciale. Cu toate ca va fi o schimbare mare pentru el, daca e sa facem o comparatie cu locuinta lui din New York.

Reporter: "O vei decora in stilul Trumpa"

Donald Trump: "Nu, imi doresc un loc si atat, iar acesta este unul foarte special. Este o cladire frumoasa, unde voi lucra, nu sunt acolo pentru a o decora."

Intre timp, familia Obama a inceput sa doneze din lucrurile pe care nu le va lua la plecare. De pilda, o casa din lemn cu doua leagane a apartinut celor doua fiice ale presedintelui. Acum, cativa copii de la un centru se bucura de ele.