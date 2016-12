"Obiecte straine au patruns in motor" - una dintre teoriile cheie privind cauza prabusirii avionului rus in Marea Neagra. Una dintre cutiile negre, gasita - VIDEO

Scafandrii au gasit una dintre cutiile negre ale avionului de transport militar rusTu-154 care s-a prabusit duminica in Marea Neagra, a declarat o sursa pentru agentia TASS. In cadrul amplei operatiuni de cautare, aflata in desfasurare, au fost recuperate mai multe trupuri neinsufletite, noteaza Mediafax.ro.