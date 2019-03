Odata cu venirea primaverii, Japonia s-a imbracat in roz. Ciresii au inceput sa infloreasca, iar natura ofera un spectacol viu colorat - VIDEO

Primavara si-a anuntat sosirea oficiala la Tokyo, iar acest parc din oras a devenit loc de promenada. Oamenii au iesit la plimbare pentru a se bucura de timpul frumos si a admira pomii care, odata cu lasarea intunericului, devin parca sclipitori, datorita iluminatiilor amenajate pe strazi.

Timp de doua saptamani, sezonul ciresilor infloriti va fi marcat de o avalansa de culori roz si alb. Impresionata de acest tablou este toata lumea, dar mai cu seama turistii, care vin la Tokyo pentru a admira spectacolul naturii.

In aceasta perioada, autoritatile au mobilizat mai multi politisti care sa fluidizeze traficul, intrucat soferii se opresc ca sa-si faca poze in decorul de poveste si se formeaza ambuteiaje. In cultura japoneza, momentul in care infloresc ciresii e foarte important.

Este perioada in care oamenii ies la iarba verde cu familia si prietenii, si simbolizeaza un nou inceput.