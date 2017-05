Ofiterii de pe nava spion rusa care s-a ciocnit cu o ambarcatiune cu oi din Romania erau beti. Accidentul, anchetat de FSB

Potrivit unor surse, pe punte, in timpul producerii accidentului, se aflau doar doi marinari tineri si fara experienta, scrie site-ul ucrainean dumskaya.net citat de adevarul.ro. Din cauza cetii foarte dense, apropierea cargobotului a fost observata prea tarziu de un tanar marinar. Acesta si-a anuntat comandantii, dar acestia fiind beti nu au reactionat. Dupa ciocnirea cu ambarcatiunea cargo, apa a patruns in camera motoarelor si nava spion ruseasca a inceput sa se scufunde. Accidentul naval s-a produs in data de 27 aprilie, in apropierea stramtorii Bosfor. Cei 78 de militari rusesti au fost salvati de membrii fortelor de ordine din Turcia. Cargoul in schimb, in care se aflau peste 8000 de oi, a fost usor avariat si a revenit in Romania.

Accidentul este anchetat si de FSB

Autoritatile din Rusia au deschis o ancheta pentru a stabili toate circumstantele. Investigatia este facuta de o comisie speciala a Ministerului Apararii si FSB. Comandantul navei Liman, capitanul de rangul III Kirill Beliaev, va fi judecat si risca inchisoarea. Desi Rusia a declarat ca nava implicata in accident era veche si de cercetare, exista zvonuri ca la bordul ei se aflau rachete antiaeriene. Rusii au inceput lucrarile de dezasamblare a unor echipamente. La fata locului se afla nava de tractare „Seligher” si remorcherul SB-739. Ulterior, nava „Liman” ar urma sa fie dinamitata sub apa, iar comandantul navei rusesti va fi judecat si, cel mai probabil, risca inchisoarea. Construita in 1970, in vremea Uniunii Sovietice, Liman era o nava spion a marinei ruse. Era dotata cu o statie radar, un detector hidroacustic si alte echipamente de recunoastere utilizate pentru a urmari vapoare si submarine. Initial, Liman era o nava de cercetare dar ulterior a fost transformata in nava de recunoastere de catre armata rusa. In februarie, surse militare au indicat presei ruse ca Liman facea parte din navele care urmareau exercitiile NATO din Marea Neagra.