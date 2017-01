Omar Hayssam se afla in fata judecatorilor, care decid daca il lasa fara cetatenia romana. De ce ii este frica sirianului

Sirianul, singurul condamnat pentru terorism, din Romania, incearca sa-si pastreze cetatenia romana, dupa ce autoritatile din ministerul justitiei si au retras-o.

Sirianul a fost condamnat definitiv nu doar in dosarul rapirii jurnalistilor, ci si in alte 3 dosare de fraude economice. In total, Omar Hayssam are de ispasit 23 de ani si 4 luni de inchisoare - o pedeapsa definitiva foarte mare.

Insa nu acest lucru ii da batai de cap, ci faptul ca i-a fost retrasa cetatenia romana inca din primavara anului 2016. De atunci, sirianul condamnat pentru terorism incearca sa-i convinga pe judecatori sa nu se aplice aceasta decizie.

Instanta ar fi putut lua o decizie inca de luna trecuta, insa judecatorii au decis ca procesul sa nu se judece fara ca SRI sa nu participe. Cel mai probabil reprezentantii Serviciului vor formula concluzii de respingere la aceasta solicitare venita din partea lui Omar Hayssam.

Miza este mare pentru el. Lui Hayssam ii este teama ca, odata ce va ramane fara cetatenia romana, autoritatile romane il vor expulza acasa in Siria, acolo unde este razboi civil. In plus, el ar putea raspunde si acolo in fata legii, din cauza unor acuzatii, inclusiv cea legata de implicarea lui in organizarea unei tentative de lovitura de stat, in urma cu mai multi ani.

In 2006, Omar Hayssam a reusit sa fuga din Romania, provocand un adevart cutremur pe scena politica si judiciara, lasandu-se cu demiteri la varf. El a fost adus in tara 7 ani mai tarziu, dupa ce in aceasta actiune s-a implicat si seful statului la vremea respectiva, Traian Basescu.