”Omoara-ma!” Principalul suspect in atacul din Toronto, catre politisti, in momentul arestarii - VIDEO

Clipul arată momentul în care poliţia a arestat un bărbat suspectat că a intrat cu maşina în pietoni, în Toronto. Zece persoane au murit şi cel puţin 15 au fost rănite după ce o camionetă albă a intrat pe trotuar, pe o stradă centrală aglomerată din oraşul canadian.

In videoclip, în faţa suspectului se află un ofiţer de poliţie care pare să îndrepte ceva spre el. Suspectul poate fi auzit strigând “omoară-mă” şi “am un pistol în buzunar”, relatează Sky News.

The #Toronto ramming suspect being taken into custody. pic.twitter.com/MpZlo4hcdm