Omor cu semne de intrebare la Kiev. Un om de afaceri a fost impuscat mortal in timp ce se afla in masina sa - VIDEO

Omor cu semne de intrebare la Kiev. Un om de afaceri a fost impuscat mortal aseara in timp ce se afla in masina sa. In vehicul mai erau doi copii ai barbatului, de cinci si opt ani. Micutii au fost raniti, insa viata lor nu este in pericol. Atacatorul a reusit sa fuga, dar politia este pe urmele lui.