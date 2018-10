Omul care conduce fortele speciale Anti Mafia tocmai ce a primit un plic. Ce i-au pus interlopii in el - FOTO

Potrivit sport.ro, politia investigheaza incidentul, insa e greu de crezut ca se vor gasi vinovatii. Gestul este o amenintare cu moartea in stilul clasic mafiot, Flava nefiind strain de astfel de tactic, din pacate.

Tatal acestuia a fost asasinat in ianuarie 1984 de Mafia Siciliana, dupa publicarea mai multor articole ce incriminau relatiile dintre mafioti si diferite persoane publice.

Flava este pe punctul de condamna mai multe persoane in cateva dosare extrem de controversate despre coruptie si despre cateva asasinate politice, ce au avut loc in ultimii ani in Sicilia.