Operatiune anti jihadista in Austria. Mai multe persoane au fost arestate pentru ca ar fi vrut sa creeze o retea jihadista

Potrivit site-ului cotidianului Kurier, nu mai putin de 800 de politisti au fost mobilizati pentru aceasta operatiune programata de mult timp. Aceasta vizeaza, potrivit ziarului, persoane provenite din fosta Iugoslavie suspectate ca ar intentiona sa creeze o retea jihadista.

In noiembrie 2014, o operatiune a politiei la Viena si Graz a permis arestarea a 13 persoane care faceau recrutari pentru jihad, intre care si Mirsad Omerovic, de origine bosniaca, condamnat in vara la 20 de ani de inchisoare, fiind considerat o figura centrala a jihadismului din Austria.

Potrivit tabloidului Kronen Zeitung, persoanele arestate joi ar fi incercat sa reconstruiasca retelele lui Omerovic, un predicator vienez cunoscut sub numele de "Ebu Tejma". Publicatia a afirmat insa ca operatiunea de joi nu are nicio legatura cu arestarea vinerea trecuta la Viena a unui austriac de origine albaneza, in varsta de 17 ani, suspectat ca ar fi pregatit un atac jihadist in capitala.

Potrivit Ministerului de Interne, circa 300 de candidati la jihad au parasit sau au incercat sa paraseasca Austria pentru a lupta in Siria si Irak, dintre care 50 au fost arestati la plecare, circa 40 au fost ucisi si 90 au revenit in Austria.