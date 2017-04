Operatiune antiterorista in Londra. O femeie a fost impuscata de politisti, alte 4 persoane au fost arestate - VIDEO

Autoritatile britanice au impuscat o tanara si au arestat alti trei suspecti intr-o operatiune antiterorista din cartierul londonez Willisden, iar o femeie a fost retinuta intr-o operatiune asemanatoare din Kent. Aceste operatiuni au avut loc la cateva ore dupa arestarea unui suspect inarmat cu cutite in apropierea palatului Westminster si a Downing Street, relateaza BBC.

Reprezentantii Scotland Yard au precizat ca aceste operatiuni antiteroriste nu au legatura cu arestarea suspectului inarmat din apropierea legislativului, care era cunoscut de agentii MI5. De asemenea, femeia impuscata in timpul operatiuni este considerata suspecta si este internata in stare grava, dar stabila intr-un spital din Londra.

Autoritatile au arestat alti doi barbati in varsta de 16 si 20 de ani, precum si o femeie de 20 de ani in urma operatiunii din Willisden. Intre timp, si o femeie in varsta de 43 de ani a fost arestata in Kent. Reprezentantii Politiei Metropolitane au anuntat ca toate persoanele arestate sunt suspectate de organizarea, pregatirea si instigarea la actiuni teroriste in Marea Britanie.

Potrivit primelor informatii, o femeie a fost impuscata la scurt timp dupa ce politistii inarmati au intrat in locuinta de pe strada Harlesden din cartierul londonez Willesden. Operatiunea a avut loc joi seara, in jurul orei locale 19.00 (21.00 ora Romaniei). ”Din cauza conditiei sale, ea nu este sub arest in acest moment si ramane sub paza politiei la spital”, a declarat un purtator de cuvant al Politiei Metropolitane. Mai multi martori au surprins operatiunile antiteroriste si au postat imagini pe Twitter.