Operatiune complicata in apropiere de Moscova, unde s-a prabusit avionul cu 71 de oameni la bord. Salvatorii cauta corpurile victimelor pe o suprafata de kilometri intregi - VIDEO

Desi camera de filmat se afla la o distanta destul de mare de la locul accidentului, se vede cum, la un moment dat, in departare, pe cer apare o linie de foc, urmata de un nor gros de fum. Autoritatile sustin ca operatiunea de cautare a cadavrelor ar putea dura mai mult decat de obicei.

Vladimir PUCHKOV, MINISTRU PENTRU SITUATII DE URGENTA RUSIA: “Se intervine fara intrerupere. Planificam sa incheiem etapa principala a operatiunii de cautare intr-o saptamana, pentru ca avem o suprafata mare pe care au fost imprastiate fragmente ale epavei, precum si din cauza stratului de zapada, dar si a terenului."

Salvatorii au efectuat operatiunile de cautare-salvare, inclusiv pe timpul noptii. In acest sens, a fost montat un sistem special de iluminare a zonei, iar locul accidentului este survolat de drone. In plus, rusii au anuntat ca a fost descoperita cea de-a doua cutie neagra.

Echipajul de zbor nu ar fi anuntat ca are vreo problema, mai spun autoritatile. Doi cetateni straini - un elvetian si un azer - s-au aflat printre cei 71 de pasageri ai avionului. Si-au pierdut viata si 3 copii, un adolescent de 17 ani si altii doi de 12 si respectiv 5 ani.

Cu un mesaj de condoleante a venit administratia presedintelui american, Donald Trump. Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de ieri. Un avion care zbura de la Moscova spre orasul Orsk s-a prabusit la scurt timp de la decolare. Aparatul a cazut pe un camp, in apropiere de capitala rusa Sunt luate in calcul mai multe versiuni ale prabusirii, printre care si o defectiune tehnica.