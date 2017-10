Operatiune de salvare demna de scenariile de film. Doua femei din SUA si cainii lor au fost salvati de Marina americana, dupa ce au plutit cinci luni in Oceanul Pacific - VIDEO

Acesta este momentul in care fetele au fost salvate de paza de coasta americana. Aventura lor a inceput inca in luna mai cand si-au luat cainii si au pornit intr-o calatorie. Au plecat cu o barca din Hawaii si doreau sa ajunga in insula Tahiti. Aventura trebuia sa dureze cateva saptamani, dar s-a intins la cinci luni. Din cauza unei furtuni puternice, motorul ambarcatiunii s-a defectat.

Vantul puternic a dus barca in larg, in Oceanul Pacific. Desi au transmis de mai multe ori mesaje de urgenta, niciun vas nu a fost suficient de aproape ca sa le auda. Norocul le-a suras abia la inceputul acestei saptamani, cand fetele au fost observate de o nava taiwaneza de pescuit.

Echipajul a contactat paza de coasta americana, iar o nava militara i-a salvat. Fetele au povestit ca au supravietuit pentru ca aveau apa si provizii pentru un an, inclusiv paste fainoase si orez.