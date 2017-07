Operatiune de salvare inedita, in Statele Unite. Ce creatura a scos un golden retriever dintr-un lac - FOTO

Instinctul de golden retriever l-a facut pe Storm sa se arunce in lac, inainte ca stapanul lui sa-si dea seama ce se intampla. Abia apoi a vazut puiul de caprioara spre care inota grabit cainele lui. L-a tras pana la mal, dar nu s-a dezlipit de el nici dupa aceea.

Mark Freeley, stapanul cainelui: “A prins caprioara de ceafa si a inceput sa inoate spre mal. Apoi a inceput sa o impinga cu botul si sa traga de ea, probabil ca sa se asigure ca e bine.”

Ce nu se vede in imagini e ca, speriat de cainele care tocmai il salvase, puiul de caprioara a zbughit-o iar in apa. De data aceasta, stapanul si inca un om au intrat dupa caprioara in apa si au reusit sa o aduca la mal, abia dupa opt minute.

Caprioara a fost dusa la un adapost si primeste ingrijiri pentru rana pe care a capatat-o la un ochi in timpul dublei operatiuni de salvare.