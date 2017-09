Echipele de interventie au fost aplaudate de oameni, care au spus ca salvarea patrupedului este o adevarata minune. Desi cam speriat, catelusul a fost gasit nevatamat, sub mormanele de moluz. Intre timp, autoritatile anunta ca numarul oamenilor care au murit in urma seismului creste si a ajuns pana la 320. Cutremurul de 7,1 grade a fost cel mai puternic din ultimele decenii, in Mexic.