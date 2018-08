Operatiune neobisnuita in Turcia. O baie traditionala turceasca, numita Hamam, relocata pentru a fi salvata din calea apelor unui lac artificial - VIDEO

Autoritatile au decis sa mute baia turceasca intr-un nou loc, intrucat spatiul in care s-a aflat pana acum risca sa fie inundat din cauza constructiei unui baraj.

Bekir PAKDEMIRLI, MINISTRUL TURC AL AGRICULTURII SI PADURILOR: “Avem minuni istorice, sunt mostenirea noastra. Suntem cat putem de atenti la transportarea lor, pentru ca daca nu-ti cunosti istoria, nu-ti poti determina viitorul.”

Vechea constructie a fost pusa pe o platforma cu roti, apoi transportata pe un drum special pe o distanta de aproximativ doi kilometri pana la noua locatie. Procesul a durat in jur de doua ore.

“Este o operatiune captivanta, cred ca este unica in lume.”

Baia turceasca, in denumirea originala Hamam, are o vechime de peste 650 de ani si cantareste in jur de 1600 de tone. In primavara anului trecut, turcii au mutat mormantul unui lider tribal turc din secolul XV, care cantarea 1100 de tone si la fel risca sa fie inundat. Ambele constructii istorice au fost plasate intr-un parc arheologic din apropierea unui oras din sud-estul tarii.