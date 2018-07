Operatiunea de salvare a adolescentilor, blocati de doua saptamani impreuna cu antrenorul lor in pestera din Thailanda, a fost reluata - VIDEO

Una cate una, ambulantele in care se aflau baietii salvati, au parasit aseara zona in care aveau acces doar membrii echipei de interventie. Sunt in stare buna, spun oficialii, in timp ce multa lume urmareste cu emotie aceasta complicata operatiune de salvare.

Baietii au parcurs o distanta de un kilometru sub apa fiind ajutati de doi scafandri. Ieri, misiunea a fost oprita pentru a inlocui tuburile de oxigen, iar a doua faza a interventiei a inceput in aceasta dimineata. Au venit insa si ploile.

Nu este clar deocamdata cati copii vor fi evacuati astazi, echipele de interventie ar trebui insa sa se grabeasca deoarece mai au la dispozitie cateva zile pana cand pestera se va umple din nou cu apa.

Cei 12 copii, cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani, au fost descoperiti luni seara, alaturi de antrenorul lor de fotbal, de doi voluntari britanici care participau impreuna cu cel putin o mie de persoane la ampla operatiune de salvare.

Ei s-au refugiat pe o stanca aflata in pestera, unde au ramas blocati pe 23 iunie in urma cresterii nivelului apei. Vineri echipa a pierdut un membru.

Un scanfandru voluntar, care a facut parte din fortele de elita thailandeze, a murit sufocat in subteran, dupa ce le-a dus captivilor butelii cu oxigen.