Opozantul rus Aleksei Navalinii, condamnat la 30 de zile de detentie

“Se declara vinovat de savarsirea infractiunii potrivit articolului 22, alineatul 8 din Codul Federatiei Ruse privind infractiunile administrative si se aplica pedeapsa sub forma de arest administrativ pentru o perioada de 30 de zile.”

Navalnii, care a fost arestat de politie sambata laga casa sa, a fost declarat vinovat de incalcarea legislatiei privind protestele, pentru conducerea si organizarea unui mars stradal la Moscova, in 28 ianuarie, in pofida refuzului autoritatilor de a-l autoriza.

Navalnii a declarat in fata tribunalului ca autoritatile l-au inchis la sase luni dupa acel eveniment, pentru a-l impiedica sa participe la protestul planificat pentru 9 septembrie, impotriva planului guvernului rus de a majora vasta de pensionare.

Ivan JDANOV, JURIST IN FONDUL DE LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI: "A fost stabilita o anumita zi, pentru a-i putea da atatea zile de arest, pentru ca si pana la acest protest aproximativ 2 saptamani sa fie sub arest, si dupa protest inca 2 saptamani sa fie sub arest. Deci este o legatura foarte clara. De aceea au pus asa o capcana inca in ianuarie, ca incalcare administrativa si au asteptat pana acum, ca pana la urmatorul protest sa poata fi retinut."

Navalnii dorea sa organizeze manifestatii in numeroase orase din Rusia la 9 septembrie. Opozantul a criticat dur proiectul de reforma ce ar urma sa majoreze vasta de pensionare. O opozitie neobisnuita la o masura sustinuta de presedintele Vladimir Putin a fost exprimata de asemenea printr-o petitie online in care se cerea anularea reformei, petitie ce a strans aproape trei milioane de semnaturi.

Aleksei Navalnii si-a multiplicat in ultimele luni manifestatiile pentru a face presiune asupra Kremlinului. El a fost arestat pe un termen similar in luna mai, pentru organizarea protestului numit "El nu ne este rege". Atunci mitingul a avut loc in ajunul inaugurarii presedintelui rusiei dupa ce Navalinii a calificat drept ilegale alegerile prezidentiale din 18 martie, catigate fara surpriza de Putin.