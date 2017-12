Opozantul rus Alexei Navalinii nu va putea participa la alegerile prezidentiale din Rusia. Decizia a fost luata de catre Comisia Electorala Centrala de la Moscova - VIDEO

Alexei NAVALINII, OPOZANT RUS: “Noi anuntam boicot. Ii vom indemna pe toti sa faca la fel, sa boicoteze alegerile. Noi nu vom recunoaste rezultatele acestor alegeri si vom lansa o campanie nationala pentru a indemna oamenii sa nu participe. Evident, ca voi contesta aceasta decizie la Curtea Constitutionala, dar inteleg foarte bine ca totul este doar o parte din acest sistem.”

Asa ca la scurt timp, opozantul rus a filmat un video prin care i-a indemnat pe cetateni sa nu iasa la vot.

“A veni si a primi buletinul de vot, deja inseamna a vota pentru minciuna si coruptie. Daca vreti atat de tare sa mergeti la sectia de vot, mergeti acolo si numarati alegatorii, noi vom face asta neaparat.”

Invocand condamnarea sa, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului lui Navalnii. Decizia Comisiei electorale nu este insa o surpriza, intrucat anterior, institutia precizase de mai multe ori ca Navalnii nu va putea candida pana in anul 2028, deoarece a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar de deturnare de fonduri.

"Va rog sa votati. Cine este pentru? Cine este impotriva? Dumneavoastra v-ati abtinut sau sa ne prefacem ca nu sunteti aici? "

In urma acestei decizii, opozantul rus a indemnata-o pe Xenia Sobchak, candidat care pledeaza impotriva tuturor, sa boicoteze si ea alegerile. Fosta vedeta tv insa a refuzat, astazi Sobcak a fost acceptata in cursa pentru alegerile prezidentiale ce vor avea loc in martie 2018.

La inceputul acestei luni, Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru al patrulea mandat de presedinte, iar astazi el a anuntat ca va merge sa-si depuna dosarul personal in urmatoarele zile. Potrivit sondajelor, peste 80% dintre cetatenii rusi il sustin pe actulalul lider de la Kremlin.