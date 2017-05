Opt persoane, retinute in urma atentatului de marti din Manchester, printre acestea tatal si doi frati ai sinucigasului - VIDEO

Inca doi barbati au fost retinuti in aceasta dimineata de oamenii legii, astfel numarul celor care se afla in custodia poliei se ridica la opt. In timpul apropiat ei urmeaza sa fie interogati de politisti.

Potrivit presei, la domiciliul unuia dintre suspecti au fost gasite materiale explozive. Printre cei arestati se afla doi frati ai atacatorului, dar si tatal acestora, care spune ca nu a observat nimic straniu in comportamentul fiului sau.

Ramadan ABEDI, TATAL SINUCIGASULUI: ”Salman învăţa la un colegiu din sudul Manchesterului. Nu avea nicio problemă, a încheiat al doilea an de studii cu note bune. Am vorbit cu el acum cinci zile.”

Astazi, mii de britanici din Londra, dar si alte orase au tinut un minut de reculegere la ora 11 in memoria victimelor. Iar Regina Elisabeta a II-a a vizitat un spital unde au fost internati mai multi copii raniti in urma atacului.

Intre timp, oficialii britanici se arata nemultumiti de aparitia unor fotografii in cotidianul The New Yor Times, care arata fragmente din bomba folosita in atac. Serviciile secrete britanice au transmis pozele colegilor americani, insa nu au vrut ca acestea sa fie facute publice, pentru a nu compromite ancheta.

Premierul Theresa May va discuta astazi despre acest incident cu Donald Trump la intalnirea pe care o vor avea la Bruxelles. 22 de persoane au murit dupa ce Salman Abedi s-a aruncat in aer la finalul concertului sustinut de Ariana Grande. Organizatia terorista Statul Islamic a revendicat atentatul.