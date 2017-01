Opt politisti au fost ucisi in Egipt, in urma unui atac armat. Doi dintre suspecti au fost omorati de catre fortele de ordine

Ministerul de interne de la Cairo, care a confirmat incidentul anuntat initial de ministerul sanatatii, afirma ca au fost ucisi si doi membri ai grupului inarmat care a atacat fortele de ordine. Trei politisti au fost raniti.

Atacul a avut loc la ora locala 20.15, la punctul de control Naqb, aflat la circa 70 de km de orasul Kharga, a precizat televiziunea de stat egipteana, preluata de Reuters.

Gunmen kill eight Egyptian police in attack on al-Naqab checkpoint, interior ministry says https://t.co/jufFuaHgZz