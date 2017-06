Orasele Europei se bat sa gazduiasca agentiile UE care pleaca din Londra, dupa Brexit

Liderii statelor membre vor cu orice pret sa evite o bataie pe viata si pe moarte. Ei vor sa profite de un summit european joi, la Bruxelles, si sa incerce sa adopte o procedura consensuala in vederea departajarii candidatilor.

Franta propune ca Liile (nord) sa gazduiasca Agentia europeana a medicamentului (EMA), insa concurenta este puternica cu Amsterdam, Copenhaga, Stockholm sau Barcelona.

Germania vrea ca Frankfurtul sa gazduiasca Autoritatea bancara europeana (EBA), insa Parisul si Praga sunt de asemenea in cursa.

Orase ca Viena, Dublin si Varsovia sunt propuse de tarile lor sa gazduiasca ambele agentii.

Miza economica face cele doua agentii atat de dorite

EMA, instalata din 1995 in cartierul de afaceri Canary Wharf, la Londra, este insarcinata cu promovarea sanatatii publice prin evaluarea si supervizarea medicamentelor de uz uman si veterinar.

Agentia are aproape 900 de angajati si a generat, de exemplu, 30.000 de cazari la hotel ale numerosilor sai vizitatori in 2015, potrivit unui document al Consiliului UE.

EBA, si ea instalata la Londra, creata in 2011, este cunoscuta din cauza testelor de rezistenta pe care le efectueaza asupra bancilor europene. Ea are aproximativ 190 de angajati, iar vizitatorii sai genereaza rezervari de aproape 9.000 de nopti a hotel pe an, potrivit aceluiasi document.

Pentru a-i departaja pe candidati, Consiliul UE, din care fac parte statele membre, a pus pe picioare o procedura in mai multe etape, in cursul careia statele membre ar putea sa distribuie puncte candidatilor pe care-i aleg.

Procedura trebuie sa fie finalizata si va fi supusa joi aprobarii liderilor Celor 27, la Bruxelles, precizeaza sursa diplomatica.

Candidaturile se depun pana pe 31 iuie

Potrivit unui document de lucru consultat de AFP, toate candidaturile trebuie depuse pana la 31 iulie.

Comisia Europeana (CE) va fi insarcinata dupa aceea sa le evalueze, pana pe 30 septembrie, in baza diverselor criterii - de la accesibilitate in incinta si pana la perspective cu privire la locurile de munca ale sotilor sau sotiilor angajatilor si studiile copiilor lor.

Evaluarea va tine cont, de asemenea, de locul unde se afla celelalte agentii, in ideea favorizarii unui echilibru geografic in repartizarea lor. Insa alegerea finala le va reveni statelor membre, care vor putea sa tina cont sau nu de aceasta evaluare in cursul botului - care ar putea sa aiba loc in octombrie.

Indiferent care va fi invingatorul, costurile mutarii vor trebui sa fie platite de Londra, au avertizat deja Cei 27.

Europarlamentarul PPE Theodor Stolojan declara recent, in cursul unei intalnirii cu jurnalistii romani, la Bruxelles, ca Romania vrea sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului. El a atras atentia, insa, ca trebuie facute demersuri in acest sens din timp.

“Deja au inceput batalia intre restul statelor membre privind cine ce apuca din ce avea Marea Britanie institutii europene sau alte, de exemplu, exista Agentie Europeana a Medicamentului de care suntem si noi interesati, noi nu avem nicio agentie europeana”, a declarat Theodor Stolojan. “Suntem si noi un pretendent, dar au aparut si alti pretendenti la aceasta agentie europeana”, a adaugat el.

Informatia a fost confirmata si de europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. El a subliniat ca Romania are atuul foarte mare ca nu are nicio agentie europeana.