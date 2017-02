Orasul Avdeevka a fost tinta atacurilor din partea separatistilor prorusi. Mai multe locuinte au fost distruse, oamenii au ramas pe drumuri - VIDEO

Separatistii au deschis focul, folosind armament greu, asupra cartierelor din Acdeevka, scrie presa ucraineana. Un obuz a nimerit in acest bloc si a distrus mai multe apartamente. Avariat este si spitalul din oras, dar si alte case la sol. In curtile oamenilor se vad groape atanci, acestea fiind locurile in care au cazut obuzele.

”Am astupat ferestrele cu lemne şi voi trăi aşa mai departe.”

”Toţi vecinii au avut de suferit. Mergeţi pe stradă şi vedeţi că geamuri la case nu sunt. Mereu fug în subsol când se încep atacurile. Nu am fugit toată viaţa în subsol, cât am fugit în trei ani.”

Un civil a murit, alti opt sunt raniti. Sunt pierderi si in randul armatei: trei soldati si-au pierdut viata. Comandantii militari spun ca rebelii ar fi deschis focul asupra lor de peste 60 de ori. Intre timp, liderii asa-ziselor Republici Donetk si Lugansk au tinut astazi o conferinta de presa, la care au transmis un mesaj Kievului.

Igor PLOTNITKI, LIDER RPL: ”Acestea sunt teritoriile şi oamenii noştri. Şi, temporar, ei se afla sub ocupaţia Ucrainei fasciste.”

Alexandr ZAHARCENKO, LIDER RPD: ”Întotdeauna am spus că eliberarea teritoriilor ocupate din regiunile Doneţk şi Lugansk este sarcina noastră. Şi mereu am spus că vrem să o facem prin mijloace politice. Dar dacă ei nu înţeleg, eu le reamintesc că o putem face şi pe cale militară.”

Cei doi au dat de inteles ca vor face totul pentru a-si apara populatia de regimul de la Kiev. Armata ucraineana este in conflict cu separatistii de aproape trei ani. Presedintele Petro Porosenko a declarat de multe ori ca nu va ceda Donbasul rebelilor, care, la randul lor, cer independenta.