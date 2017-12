Orasul Betleem a imbracat straie de sarbatoare. Bradul de Craciun a fost inaugurat sub privirile a mii de crestini - VIDEO

Atmosfera de sarbatoare se simte deja la Betleem, unde aseara au fost aprinse luminile de pe uriasul pom de Craciun instalat in fata Bisericii Nasterii Domnului. Nu este un brad adevarat, ci o structura metalica, impodobita cu globuri si ghirlande. Oamenii au cantat colinde, iar la final nu au lipsit focurile de artificii.

Festivitatile de Craciun sunt foarte asteptate de crestinii care locuiesc la Betleem. Oamenii spun ca vor ca anul care vine sa fie mai bun si mai linistit. Pregatiri pentru sarbatorile de iarna se fac si in alte mari orase din lume. Bradul de Craciun a fost aprins aseara si la Lisabona. Pomul are 30 de metri inaltime si a fost decorat cu mii de beculete colorate. Iar in orasul belgian Anver startul sarbatorilor a fost dat printr-un festival al felinarelor.

Localnicii vor putea vedea aceasta frumusete pana la mijlocul lunii ianuarie.