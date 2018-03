Orasul brazilian Rio de Janeiro a fost zguduit de vestea ca o consiliera municipala si soferul sau au fost impuscati mortal in plina strada: au deschis aseara focul asupra masinii in care acestia se aflau - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara pe o strada din orasul Rio de Janeiro. Functionara in varsta de 38 de ani era in automobilul sau de serviciu, impreuna cu soferul si purtatorul sau de cuvant cand la un moment dat, doua persoane, care nu au fost identificate inca, au tras de noua ori in vehicul si au fugit. Femeia si soferul s-au stins pe loc, iar a treia persoana a fost gasita in viata.

Nu exista, deocamdata, o versiune clara a celor intamplate. Partidul din care face parte consiliera este impotriva deciziei presedintelui tarii de a implica armata in cartierele controlate de traficantii de droguri.

Tarcisio MOTTA, MEMBRU PSOL: “Pozitia noastra si a partidului cu privire la interventia armatei nu se schimba. Prezenta armatei pe strazi nu reprezinta o solutie pentru problema violentei si chiar mai putin pentru a rezolva un caz precum crima comisa impotriva colegei noastre.”

Totusi nimeni nu s-a asteptat ca functionara sa pateasca ceva.

Tarcisio MOTTA, MEMBRU PSOL: “Nu a existat nicio amenintare. Daca ar fi fost, noi am fi batut alarma. Nu detinem, insa, informatii despre faptul ca ea ar fi fost amenintata. Politia trebuie sa afle cum s-a intamplat totul.”

Guvernul federal al Braziliei a cerut, la mijlocul lunii februarie, armatei sa preia controlul asupra fortelor de politie din Rio de Janeiro pentru a inabusi actele de violenta comise de catre gruparile traficantilor de droguri. Infractiunile in Rio de Janeiro au sporit in ultimii ani.