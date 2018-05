Orasul Kazan din Rusia, lovit de un uragan puternic. Rafalele de vant au pus copacii la pamant si au smuls acoperisurile caselor - VIDEO

“Kazan. 30 mai. Se pare ca se incepe uraganul.”

Sunt imaginile surprinse de catre un localnic. Din ele se vede cum furtuna se apropie de oras. Uraganul a lovit cu putere – vantul avea o viteza de 25 de metri pe secunda, suficient pentru a dobori copaci si stalpuri de electricitate.

Numeroase masini au fost avariate, iar multe cladiri au ramas fara acoperisuri. Un barbat a murit, iar trei persoane au fost ranite, scrie presa rusa. Furtuna a fost insotita si de o ploaie torentiala, care a inundat strazile.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca daunele provocate de intemperii. In ultimele saptamani, si in alte orase din Rusia vremea a fost rea. In urma ploilor si a vantului puternic peste 60 de persoane au avut de suferit.