Ordinul de restrictie anti-musulmani al lui Donald Trump, anulat de un judecator. "Avem nevoie de aliati din aceste tari"

Situatia fara precedent a fost aspru criticata la nivel inalt, iar sute de manifestanti au protestat impotriva deciziei in fata aeroporului JFK din New York. In urma cu putin timp un judecator de la Curtea Federala din New York a suspendat ordinul lui Donald Trump insa nu este foarte clar ce se va intampla in continuare.

Haosul s-a instalat aeroporturile din intreaga lume. Familii care veneau din vacanta, tineri care studiaza in America si au fost acasa sau persoane angajate la diferite companii, au asteptat ore intregi la punctul vamal, cu teama ca nu vor mai putea intra in Statele Unite. Pe aeroportul JFK din New York au fost date deja primele interdictii.

Printre cei care nu au fost lasati sa mai intre in America se afla si un cetatean irakian care lucreaza ca translator pentru guvernul american. "Detin o viza speciala, si eu si familia mea, pentru ca lucrez pentru guvernul american. Sustin guvernul din cealalta parte a lumii, insa atunci cand am ajuns aici ei mi-au spus ca nu mai pot intra. M-au tratat de parca as fi incalcat legea sau am facut ceva gresit. Sunt suprins."

El a primit pana la urma permisiunea sa intre in Statele Unite dupa mai bine de 12 ore, insa in situatia lui sunt si altii, mai putin norocosi. Atunci cand avocatii au cerut explicatii agentilor de frontiera, raspunsul politistilor a fost cel putin frapant: "Sunati-l pe presedintele Trump!" Se intampla acest lucru, spun specialistii, pentru ca nu exista proceduri pentru astfel de cazuri, deocamdata.

Intre timp, in fata aeroportului din New York s-au strans zeci de protestatari care au cerut ca masura sa fie ridicata. “Iubirea, nu ura face ca America sa fie mareata!", spun ei.

Ordinul semnat de Trump prin care interzice intrarea in America a cetatenilor din Libia, Sudan, Irak, Iran, Siria, Yemen si Somalia a semanat teama printre familiile de musulmani stabilite in SUA. "Tatal sotiei mele este pe moarte. I-am spus ca nu poate sa mearga, pentru ca daca il va vizita este probabil sa nu se mai poata intoarce in SUA, chiar daca detine asa numita carte verde", spune unul dintre ei.

Decizia presedintelui va afecta si premiile Oscar, mai multi actori si chiar regizorul filmului "The Salesman", iranianul Asghar Farhadi, nominalizat la categoria pentru cel mai bun film strain, nu vor putea participa la ceremonia de pe 26 februarie.

Ordinul semnat de Trump interzice intrarea in tara timp de 4 luni a refugiatilor de razboi si o restrictie de 3 luni pentru cetatenii din Irak, Iran, Libia, Sudan, Siria, Yemen si Somalia.

" Trebuie sa ii tinem pe teroristii islamisti radicalizati in afara Statelor Unite. Nu ii vrem aici. Nu ii primim in tara pe cei ce reprezinta amenintarea impotriva careia lupta soldatii nostri in afara tarii..." a sustinut Trump.

Criticii deciziei spun ca aceasta face mai mult rau, decat ajuta...

De pilda, Jeff Merkley, senator democrat: “Cred ca este impotriva unui principiu fundamental al libertatii religioase din tara noastra... Este un principiu fondator al Americii, acela ca nu discriminam pe motive religioase. In aceasta lupta impotriva terorismului o sa avem nevoie de aliati musulmani, mai mult decat de oricine altcineva, daca vrem sa reusim...”