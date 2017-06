Moldovenii care intentioneaza sa-si perfecteze actele in Romania trebuie sa stie asta. Ore in sir petrecute la cozi uriase, la ghiseele pentru pasapoartele romanesti. Programarile online, ocupate pana la 15 august

Chiar daca au prelungit programul si au suplimentat personalul, reprezentantii institutiei recunosc ca sunt depasiti de volumul mare de lucru: triplu de la inceputul lunii iunie. Oamenii dau vina pe autoritati pentru ca nu s-au organizat cum trebuie. La randul lor acestea spun ca multe persoane au asteptat pana in ultima clipa sa isi faca pasaport.

La Serviciul de Pasapoarte din Cluj ghiseele se deschid la ora 8:30. Cele peste 300 de bonuri de ordine se epuizeaza in doar doua ore.

"De la 7 pentru baiat sa ii eliberez un pasaport, de la 7 sunt vreo 3-4 ore bune. In Romania e normal sa stai la coada. Pe ultima suta da, adevarul e ca asta e, nu sunt tot timpul acasa si cand sunt acasa trebuie sa fac tot ce trebuie."

"Am depus cererea acum doua saptamani, am venit dimineata la 8, am avut numarul 200 si ceva si ne-a venit sa intram la ghiseu aproape la ora 2. E inacceptabil asa ceva, dezastru."

O alternativa ar fi fost programarile online, dar si acestea s-au epuizat.

"Noi mergem la sfarsit de august in concediu, dar am vazut cva programarea online nu se mai poate face decat dupa 15 august, am fi vrut sa facem dar nu am crezut ca nu se mai pot face programari din iunie."

Reprezentantii Serviciului de Pasapoarte din Romania au afisat o lista dupa care oamenii pot afla aproximativ cand le vine randul, in functie de numarul de pe bonul de ordine. Spre exemplu, daca cineva are bonul cu numarul 280, ar ajunge la ghiseu abia la ora 18.

Melania Ghica, sef Serviciu Pasapoarte Cluj: "Am prelungit programul de lucru, suntem in doua schimburi de la 8:30 pana la 2. Dupa masa vine a doua tura pana terminam ultima tura, aproximam pana la ora 20. Am avut recorduri de 400 de cereri, in rest 300-350 fata de 70-80 intr-o zi normala. Nu am ce sfaturi sa le dau, decat sa se uite din timp, daca isi cumpara vacanta sa se gandeasca si la pasaport."

Pasapoartele electronice sunt eliberate in termen de 10 zile de la depunerea cererilor.