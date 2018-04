Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice a confirmat analiza britanicilor privind tipul de neurotoxina folosit in otravirea fostului spion rus, Serghei Skripal - VIDEO

Iulia a refuzat oferta de consiliere facuta de ambasada rusa la Londra. Totodata ea a spus ca este in siguranta si ca ii are pe cei dragi aproape. In plus, i-a transmis verisoarei care a facut publica o convorbire telefonica dintre ele, sa nu incerce sa o viziteze.

Ambasada rusa a precizat ca se indoieste de autenticitatea comunicatului difuzat de politia britanica.

Intre timp, Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice a confirmat azi verdictul Marii Britanii in cazul otravirii lui Skripal. Raportul institutiei va ajunge in curand in toate tarile membre ale organizatiei.

Fostul spion rus care lucra pentru britanici, Serghei Skripal si fiica sa, Iulia Skripal, au fost otraviti cu o neurotoxina pe 4 martie in orasul englez Salisbury si au fost gasiti inconstienti pe o banca din centrul orasului. Marea Britanie si aliatii sai au acuzat Rusia ca s-ar afla in spatele atacului, dar Moscova a negat acuzatiile.