Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice a respins propunerea Rusiei de a demara o ancheta comuna in cazul Skripali: "Pot sa ne aduca la cunostinta rezulatele" - VIDEO

Alexandr SHULGHIN, AMBASADORUL RUSIEI LA OPCW: “Interactiunea dintre conducerea organizatiei cu Marea Britanie pe acest caz, este total netransparenta. Rusia, care la fel face parte din organizatie, a fost exclusa de la investigatie. Ne-au spus ca pot sa ne aduca la cunostinta rezultatele, doar in cazul in care Marea Britanie va accepta asta.”

Propunerea Rusiei de a participa la ancheta a fost supusa votului in cadrul sedintei de ieri de la Haga. Cincisprezece state membre din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice au votat impotriva propunerii, in timp ce doar sase au fost de acord. Alte 17 state membre s-au abtinut. Printre tarile care au sustinut propunerea Rusiei se numara China, Azerbaidjan, Sudan, Algeria si Iran. In acest context, administratia Vladimir Putin a cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate ONU pe tema crizei generate de atacul chimic din Marea Britanie.

Ambasadorul Rusiei la ONU a argumentat ca sesiunea e necesara deoarece Rusia este de acord cu principiul ca folosirea armelor chimice este inacceptabila si trebuie investigata, pentru pedepsirea autorilor. Totodata, rusii insista ca britanicii nu au probe ca sa-i acuze de incidentul de la Salisbury.

Serghei LAVROV, MINISTRU DE EXTERNE RUSIA: "Asa numitul caz Skripali a devenit motiv, poate si unul inventat, pentru expulzarea nemotivata a diplomatilor rusi nu doar din SUA si Marea Britanie, dar si din alte state, carora, pur si simplu, le-au fost legate mainile la spate."

Asemenea declaratii au facut ieri mai multi oficiali rusi, dupa ce centrul de cercetare al armatei britanice a anuntat ca nu poate demonstra ca substanta neurotoxica folosita a fost fabricata in Rusia.

Expertii de acolo au putut stabili ca este vorba de Noviciok si au furnizat apoi date stiintifice Guvernului. Obtinand si alte date, executivul a ajuns la concluzia ca Moscvoa e implicata in acest caz. Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana atribuie Rusiei atacul cu un agent neurotoxic de la Salisbury in urma caruia Iulia si Serghei Skripali au ajuns in coma la spital. Tanara de 33 de ani se simte mai bine si s-a trezit, iar tatal acesteia ramane in continuare in stare critica.

Zeci de tari, inclusiv Moldova, au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize. In replica, Moscova a facut la fel.