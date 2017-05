Ori e tratat cu mare atentie de catre adversari, ori Vladimir Putin este intr-adevar foarte bun la hochei: presedinte rus a iesit pe gheata si a inscris de 7 ori - VIDEO

Pentru ca nu este dispus sa apara in posturi vulnerabile, Vladimir Putin a aratat ca este sef nu doar in biroul de presedinte, dar si pe gheata. Liderul de la Kremlin a jucat in fata a sute de oameni adunati la Campionatul de hochei, de la Soci. Din echipa lui Putin au mai facut parte ministrul Apararii, dar si trei campioni olimpici de la nationala de hochei din Rusia. In echipa adversa au jucat importanti conducatori din lumea afacerilor. Putin a marcat de 7 ori din cele 17 goluri inscrise de echipa si, evident, a castigat.

Inainte de a iesi pe gheata, Putin a fost intrebat de o jurnalista de la CBS, daca relatiile ruso-americane vor avea de suferit in urma demiterii directorului FBI, de catre Trump. Intrebarea vine dupa ce presa straina a scris ca inainte cu cateva zile de a fi concediat, James Comey a cerut o majorare semnificativa a bugetului pentru ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale americane. Putin a fost vizibil deranjat de intrebarea jurnalistei.

"– Cum va afecta demitera lui James Comey relaţiile bilaterale?- In niciun fel. Nu vă supăraţi, dar întrebarea pare caraghioasă. Nu avem nicio legătură cu asta. Ce avem cu asta? Iată eu vreau să joc hochei cu amatori. Vă invit şi pe dumneavoastră."

Traditional, campionatul a inceput odata ce a rasunat imnul Rusiei, interpretat in acest an de Yulia Samoylova, tanara care urma sa reprezinte Rusia la Eurovision. Kievul insa i-a interzis accesul in Ucraina, pentru ca anterior ea a cantat in Crimeea.