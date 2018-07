Pace intre UE si SUA, in razboiul taxelor vamale. Juncker si Trump anunta un acord privind relatiile comerciale

Trump l-a primit pe Juncker la Casa Albă, iar după dialogul oficial a anunţat că relaţiile dintre Washington şi Bruxelles intră într-o fază nouă, transmite AFP, preluată de Agerpres."A fost o zi foarte mare pentru comerţul liber şi echitabil, într-adevăr o zi foarte mare", a adăugat el.

"Începem negocierile chiar acum, dar ştim în bună măsură unde vrem să ajungem (...) tarife zero, bariere netarifare zero şi subvenţii zero pentru bunurile industriale non-auto", citează Reuters.

Preşedintele Statelor Unite a mai spus că ţara sa va colabora cu Uniunea Europeană pentru "reducerea barierelor şi creşterea comerţului cu servicii, produse chimice şi farmaceutice, produse medicale, precum şi soia; soia este o mare problemă".

Potrivit lui Trump, UE va achiziţiona mai mult gaz petrolier lichefiat din SUA.

La rândul său, Juncker a anunţat că a convenit cu Trump ca Uniunea Europeană şi Statele Unite să nu îşi impună reciproc noi tarife în timpul negocierilor.

Reuters reaminteşte că preşedintele american a ameninţat cu aplicarea unui tarif de 25% asupra importurilor de automobile; o astfel de măsură ar afecta atât producători europeni cum sunt BMW şi Volkswagen, cât şi firmele din domeniul auto din Japonia şi Coreea de Sud.

Replica UE nu a întârziat să apară.

SUA au decis, la 1 iunie, că vor aplica taxe vamale pe importurile de oţel şi aluminiu provenite din Uniunea Europeană, precum şi din Mexic şi Canada.

Prin urmare, importurile de oţel provenite din ţările blocului comunitar, Mexic şi Canada vor fi taxate în SUA cu 25%, iar cele de aluminiu cu 10%.

În replica, UE a introdus taxe suplimentare la o serie de produse americane aduse pe piaţa europeană.