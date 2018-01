Pacienta unui spital din SUA, abandonata de personal in ger, intr-o statie de autobuz

Pacienta este o femeie tânără, care în noaptea de marţi spre miercuri a fost lăsată de patru persoane în uniformă – cel mai probabil din personalul de securitate –în ger, în staţia de autobuz. La scurt timp, aceştia pleacă cu scaunul cu rotile, iar un martor se duce după ei, scrie CNN.

„Staţi puţin, o să o lăsaţi acolo, fără haine pe ea? Nu este ok”, le spune Imamu Baraka celor patru.

În replică, unul dintre bărbaţi spune că a recurs la acest gest din cauza „unor circumstanţe”. În filmare, femeia este incapabilă să vorbească, pare în stare de şoc, în timp ce lângă ea se află două pungi de plastic pline cu bunurile sale.

Incidentul a fost relatat pe Facebook de martor, fiind vizualizat de 1,2 milioane de persoane. Ulterior, Imamu Baraka – care lucrează ca psihoterapeut în Baltimore - povesteşte cum a chemat ambulanţa, care a dus-o pe femeie la spital.

„Nu ne putem aştepta ca problemele psihice să fie plăcute, pentru că aceşti oameni sunt bolnavi. Sunt dezgustat de lipsa de empatie de care au dat dovadă cei de la spital”, a spus el.

Incidentul a avut loc lângă Centrul Medical al Universităţii Maryland. Într-o conferinţă, directorul centrului şi-a cerut scuze pentru ce s-a întâmplat, precizând că a reprezentat „o lipsă de compasiune umană.”

„Susţinem în mod ferm acordarea de îngrijire medicală adecvată pacienţilor care au nevoie. Dar am eşuat - şi este vina noastră – că nu am dat dovadă de un minimum de umanitate, atunci când am externat pacienta, după ce a primit îngrijiri. Sunt şocat şi furios cu privire la ce s-a întâmplat”, a spus Dr. Mohan Suntha.

Potrivit reprezentantului centrului medical, femeia a fost externată pentru că nu şi-a putut plăti asigurarea medicală.