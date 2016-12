Pakistanezul retinut din greseala dupa atacul din Berlin a povestit ca se teme acum pentru viata lui:"Am fugit de razboi"

Naveed Baloch a declarat ca a fost imobilizat, legat la ochi si lovit de catre politisti, dupa ce a fost retinut “pentru ca a alergat pentru a traversa”, potrivit The Guardian

Man wrongly arrested over Berlin attack says he fears for his life https://t.co/U4qFC0Yi7p

— mbo (@m_b_o) December 29, 2016

Pe 19 decembrie, Naveed se afla in Berlin, imediat dupa ce plecase de la un prieten. El a observat o masina indreptandu-se spre el si a marit pasul. “Am realizat ca era o masina de politie. Pana la urma am oprit si le-am aratat actele pe care le aveam la mine”.

Desi in prima faza l-au lasat sa plece, l-au rechemat si a fost retinut. Barbatul sustine ca a fost legat la ochi si “plimbat de un politist de la o sectie la alta”.

L-au dezbracat si au facut fotografii. “Cand am opus rezistenta, au inceput sa ma loveasca” si i-au prelevat trei mostre de sange.

Acum, Baloch se ascunde, spunand ca se teme pentru viata sa si nu se mai simte in siguranta in Germania. Membrii familiei sale din Pakistan au fost contactati de serviciile secrete si au primit telefoane de amenintare, din cauza raspandirii informatiilor despre el, cat si a distribuirii fotografiei cu el.

Baloch a mentionat faptul ca a fost intrebat daca stia ce s-a intamplat la Berlin, in acea seara. “Am spus ca nu stiam si am fost informat ca cineva a furat un camion si a intrat cu el in multime. Si m-au intrebat daca eu eram la volan.

Calm, le-am spus ca eu nu stiu sa conduc. Nici nu stiu cum se porneste un vehicul. Le-am spus ca in tara mea, Pakistan, este razboi. Am fugit de moarte. De aceea am fugit, sa cer ajutor. In Germania am primit mancare, medicamente si singuranta.”