Panica in New York. Mai multi raniti, dupa o explozie intr-o statie de autobuz - VIDEO

UPDATE 15.25 Francisco Ramirez a povestit, pentru CNN, că în jurul orei locale 7.45 a auzit două explozii, chiar dacă purta căşti.

„Din ce am văzut, a sunat de parcă ar fi avut loc la metrou. Au fost două explozii, la scurtă distanţă una de alta. În timp ce încercam să mă îndepărtez, am văzut numeroşi poliţişti la fiecare intrare. A fost înfricoşător. Era goarte mult haos, dar nu am văzut răniţi”, a declarat el.

Potrivit New York Post, care citează surse apropiate anchetei, un atacator sinucigaş ar fi încercat să detoneze un dispozitiv în staţia de autobuz Port Authority. Suspectul a fost reţinut după poliţie.

Sursa citată mai precizează că cel puţin o persoană - între care şi atacatorul, ar fi fost rănită. El ar fi fost dus la spitalul Bellevue, iar identitatea sa nu a fost făcută publică.

Momentul exploziei

BREAKING VIDEO: MOMENT OF EXPLOSION AT TIMES SQUARE SUBWAY STATION

Update 15.00 Incidentul s-a petrecut în zona Avenue 8th şi strada West 44. Potrivit primelor informaţii, o persoană a fost arestată, după ce dispozitivul său a fost detonat parţial în interiorul unui tunel.

Zona a fost evacuată, deoarece există suspiciuni privind existenţa unui al doilea dispozitiv.

Poliţia new-yorkeză a anunţat pe Twitter că o explozie „de origine necunoscută” a avut loc la intersecţia dintre 42nd Street şi 8th Avenue, în centrul Manhattanului.

Poliţia precizează că informaţiile sunt preliminare, mai multe detalii urmând să fie anunţate când vor fi disponibile.

Mai multe linii de metrou sunt în curs de a fi evacuate.

Potrivit postului WABC, care citează surse din cadrul poliţiei, ar exista mai mulţi răniţi şi un suspect ar fi fost reţinut de poliţie.

La rândul său, departamentul de pompieri din New York a informat că răspunde unui incident la terminalul de autobuze Port Authority din centrul Manhattanului.

#NewYork Molti feriti a seguito dell'esplosione avvenuta al terminal bus. Fermato un uomo.